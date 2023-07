Novartis hebt Jahresprognose an

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis traut sich nach den ersten sechs Monaten mehr zu und hat seine Jahresprognose erneut angehoben. Der Konzern bekräftigte am Dienstag, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden soll, hielt sich zu den Details der Transaktion aber weiterhin bedeckt. Die Aktionäre sollen darüber am 15. September in einer außerordentlichen Generalversammlung abstimmen, hieß es lediglich.

Novartis rechnet 2023 - Wechselkursschwankungen ausgeschlossen - nun mit einem Umsatzwachstum um einen hohen einstelligen Prozentbetrag. Der bereinigte Betriebsgewinn soll stärker um einen niedrigen zweistelligen Prozentbetrag zulegen. Im zweiten Quartal lagen die Verkaufserlöse bei 13,62 Milliarden Dollar (12,1 Mrd. Euro) und waren damit währungsbereinigt um 9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn zog um 17 Prozent auf 4,67 Mrd. Doller an.