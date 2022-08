Novartis will Generika-Sparte Sandoz an die Börse bringen

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will sein Geschäft mit Nachahmermedikamenten abspalten und in der Schweiz an die Börse bringen. Die eigenständige Generika-Sparte Sandoz soll ihren Sitz in der Schweiz haben und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden, teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Donnerstag mit. In den USA sollen zudem American Depositary Receipts (ADS) gelistet werden.

Novartis hatte Sandoz im Oktober auf den Prüfstand gestellt. Das Geschäft mit Nachahmermedikamenten steht mit knapp 10 Mrd. Dollar (10,07 Mrd. Euro) Verkaufserlösen für etwa ein Fünftel des Novartis-Jahresumsatzes, hinkt in puncto Rentabilität dem dominierenden Geschäft mit patentgeschützten Arzneien aber hinter. Der Konzern hatte sich bisher alle Optionen offengehalten - von einem Verbleib der Sparte im Konzern bis hin zu einer Trennung mittels Verkauf oder Börsengang.