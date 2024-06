Nova Rock zum Auftakt mit Nostalgie, Hollywood und Green Day

Die Besucher dürfen sich auf einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken einstellen, so die Kurzzusammenfassung von Geosphere Austria. Die Temperaturen steigen von 20 Grad auf bis zu 27 am Samstag. Regenfeste Ausrüstung sollten sich vor allem jene trotzdem mitnehmen, die am Gelände übernachten. Denn in der Nacht auf Sonntag könnten Gewitter durchziehen. Um Staus bei der Anreise zu vermeiden, wurde auf die Nutzung von Zug und Bus verwiesen. Auf der direkten Zufahrt über die Ost-Autobahn (A4) sind zu den Hauptanreisezeiten trotz Anfahrtskonzept Verzögerungen nicht ausgeschlossen.

