Österreichs größtes Rockfestival, das Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See), startet: Ab Donnerstag werden über vier Tage verteilt 200.000 Besucher auf den Pannonia Fields erwartet. Die Wetteraussichten sind recht gut, das Programm hat mit Acts wie Avenged Sevenfold, Måneskin, Alice Cooper und Bring Me The Horizon einiges zu bieten. Zum Auftakt rocken Green Day und Sisters of Mercy als Headliner, Keanu Reeves kommt mit seiner Band Dogstar.