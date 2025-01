Notenbanker Knot erwartet weitere Zinssenkungen in Europa

Trump droht der Europäischen Union (EU) mit Strafzöllen und erwägt neue Zölle auf chinesische Waren. Der nächste Zinsentscheid der EZB steht am 30. Jänner an. Am Finanzmarkt wird fest mit einer Senkung gerechnet. Zum Jahresende wird ein Leitzinsniveau von 2,0 Prozent erwartet. Momentan liegt der Satz bei 3,0 Prozent.