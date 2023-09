Norwegens Notenbank erhöht Leitzins

Norwegens Notenbank treibt den Leitzins weiter in die Höhe und signalisiert eine weitere Straffung zum Jahresende. Die Währungshüter hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen viertel Punkt auf 4,25 Prozent an. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein: "Es wird wohl eine weitere Leitzinserhöhung geben, höchstwahrscheinlich im Dezember", sagte Notenbankchefin Ida Wolden Bache.

Die norwegische Krone legte nach dem Zinsentscheid gegenüber dem Euro zu. Die Notenbank wolle den Leitzins zur Bekämpfung der Inflation nicht übermäßig stark anheben, erklärte die Zentralbankchefin. Es werde aber wahrscheinlich noch einige Zeit lang notwendig sein, eine straffe Haltung beizubehalten. Für 2024 geht die Zentralbank davon aus, dass der Leitzins auf einem Niveau von rund 4,5 Prozent verharren wird.

Insbesondere die Kerninflation, bei der Energiepreise ausgeklammert werden, bereitet der Notenbank Sorgen. Trotz eines Rückgangs auf zuletzt 6,3 Prozent ist die von der Zentralbank angestrebte Rate von 2,0 Prozent noch weit entfernt.