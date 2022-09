Norwegens Notenbank hob Leitzins erneut an

Die norwegische Notenbank stemmt sich mit einem weiteren großen Zinsschritt gegen die starke Inflation im Land. Die Währungshüter in Oslo erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag von 1,75 auf 2,25 Prozent. Er liegt damit so hoch wie seit 2011 nicht mehr.

Die Zentralbank hatte die Zinsen bereits im August und im Juni um jeweils einen halben Punkt nach oben gesetzt. Sie signalisierte für November bereits eine erneute Straffung ihrer Geldpolitik. Der Zinssatz könne im kommenden Winter bei rund drei Prozent liegen.

"Die Inflation liegt deutlich über unserem Zielwert von zwei Prozent, und es besteht die Aussicht, dass die Inflation länger hoch bleiben wird als bisher angenommen", begründete Notenbank-Gouverneurin Ida Wolden Bache den Schritt. "Wir erhöhen den Leitzins mit dem Ziel, die Inflation zu senken."

Das von den Währungshütern in Oslo besonders beobachtete Inflationsmaß, bei dem Energiepreise und Steuern ausgeklammert werden, stieg im August auf 4,7 von 4,5 Prozent im Juli. Damit liegt es weit über dem Zielwert von 2,0 Prozent. "Wenn sich abzeichnet, dass die Inflation länger höher bleiben wird, als wir jetzt prognostizieren, könnte ein höherer Leitzins erforderlich werden", erklärten die Notenbanker ihre Bereitschaft zu weiteren Straffungen.