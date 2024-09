Norwegens Notenbank hält Leitzins vorerst hoch

© APA/APA (NTB)/CORNELIUS POPPE home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach der Zinswende in den USA bleibt die Notenbank in Norwegen vorerst weiter in Warteposition. Die Währungshüter in Oslo beließen den Leitzins bei 4,50 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit 16 Jahren. Die straffe geldpolitische Linie sei weiterhin erforderlich, um die Inflation zu drücken, erklärten sie.

von APA