NÖ Wirtshaus-Paket: Betreiber wollen Lokale modernisieren

Mithilfe des zu Jahresbeginn gestarteten NÖ Wirtshaus-Pakets wollen nach Angaben von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vom Sonntag 175 Betreiber ihre Lokale modernisieren und attraktivieren. Die eingereichten Projekte umfassten ein Fördervolumen von 4 Mio. Euro und würden mehr als 20 Mio. Euro an Investitionen auslösen. Die viel diskutierte Wirtshausprämie in Höhe von jeweils 10.000 Euro gehe an 14 Gaststätten mit regionalem Speiseangebot.

von APA