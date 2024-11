© APA/APA/AFP/OLGA MALTSEVA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der japanische Autokonzern Nissan kämpft mit dem schleppenden Absatz in China und will nun mit Stellenstreichungen Kosten kürzen. 9.000 Jobs sollen wegfallen, teilte der Autohersteller am Donnerstag mit. Zudem solle die weltweite Produktionskapazität um 20 Prozent gekappt werden.