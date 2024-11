© APA/APA/AFP/ETIENNE LAURENT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der japanische Autobauer Nissan Motor will im Zuge der Reduzierung der Produktion in Südostasien rund 1.000 Arbeitsplätze in Thailand streichen oder verlagern. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag gegenüber Reuters erklärten, plant das Unternehmen die Produktion in seinem thailändischen Werk Nr. 1 teilweise einzustellen und den Betrieb bis September nächsten Jahres mit Werk Nr. 2 zusammenzulegen.