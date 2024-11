© APA/APA/AFP/PHILIP FONG home Aktuell Nachrichtenfeed

Wegen sinkender Verkäufe der in die Jahre gekommenen Spielekonsole Switch nimmt der japanische Elektronikkonzern Nintendo - berühmt etwa für Super Mario oder Zelda - seine Gewinnprognose zurück. Für das bis März 2025 laufende Geschäftsjahr werde nun ein operatives Ergebnis von 360 Milliarden Yen (2,2 Mrd. Euro) erwartet, um 10 Prozent weniger als bisher in Aussicht gestellt, teilte Nintendo am Dienstag mit.