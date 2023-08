Niedrige Risikovorsorge schiebt Societe Generale an

Eine niedrige Risikovorsorge für Kreditausfälle und ein scharfes Kostenmanagement stützen die Ergebnisse von Frankreichs drittgrößter Bank Societe Generale. Der Nettogewinn lag im zweiten Quartal mit 900 Mio. Euro deutlich über den von der Bank erhobenen Analystenschätzungen von im Schnitt 670 Mio. Euro, wie das Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Damit konnte der Finanzkonzern einen Ertragsrückgang auf seinem Heimatmarkt im Privatkundengeschäft abfedern.

Im Vorjahresquartal hatte der Ausstieg aus dem Russland-Geschäft zu einem Nettoverlust von 1,5 Mrd. Euro geführt. Am Finanzmarkt konnte Societe Generale mit seinen Zahlen punkten: Die Aktie gewann im Börsenhandel zeitweise 3 Prozent.

"Im Laufe des Quartals war die Geschäftstätigkeit in den meisten Geschäftsbereichen gut", erklärte Bankchef Slawomir Krupa. Es ist sein erster Quartalsbericht, seit er im Mai das Ruder bei Societe Generale übernahm. "Die Risikokosten waren sehr niedrig, was die Qualität unserer Kreditvergabe und unseres Kreditportfolios widerspiegelt." Für faule Kredite legte die Bank nur 166 Mio. Euro beiseite - der Markt hatte hier mehr als das Doppelte erwartet.

Der Finanzkonzern bestätigte zudem die Prognose für das Gesamtjahr. Zu den längerfristigen Zielen hielt sich Societe Generale aber bedeckt. Krupa will die strategischen Pläne der Bank am 18. September auf einer Investoren-Konferenz in London vorstellen.

Krupas Vorgänger Frederic Oudea hatte 2023 als "Jahr des Übergangs" bezeichnet. Nach der Fusion der beiden lokalen Netzwerke im französischen Privatkundengeschäft liefen die Geschäfte dort zuletzt nicht rund. Die Erträge brachen im zweiten Quartal um 14 Prozent ein. Dies trug dazu bei, dass insgesamt die Konzernerträge unerwartet stark um knapp 9 Prozent auf 6,29 Mrd. Euro schrumpften.

Strenge Vorschriften für Kreditzinsen in Frankreich drücken auf die Gewinnmargen der Banken im Hypothekengeschäft. Dazu kommt, dass die Zinsen für das in Frankreich beliebteste Sparbuch, das Livret A, vom Staat festgelegt werden.