Niederösterreichs Covid-Fonds zahlte 4,14 Millionen Euro aus

Der Corona-Fonds in Niederösterreich hat bisher insgesamt 4,14 Millionen Euro ausgezahlt. Damit wurde nur ein Bruchteil der zur Verfügung stehenden Summe von 31,3 Millionen Euro ausgeschöpft. Von 8.719 bis 11. März gestellten Anträgen mit einem Volumen von rund sieben Millionen Euro wurden 6.394 Ansuchen bewilligt, zog Landesrat Christoph Luisser am Montag in einer Pressekonferenz eine Zwischenbilanz. Der Freiheitliche forderte eine "echte Aufarbeitung auf Bundesebene".

von APA