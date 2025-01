Niederländische Großbank ING zieht sich aus Russland zurück

© APA/APA (EPA)/Mauritz Antin home Aktuell Nachrichtenfeed

Die niederländische Großbank ING zieht sich mit dem Verkauf ihres Russland-Geschäfts aus dem dortigen Markt zurück. Käuferin sei die Global Development JSC, hinter der ein in Moskau ansässiger Finanzinvestor stehe, teilte das Geldhaus am Dienstag mit. Der neue Eigentümer wolle die Kunden in Russland künftig unter einer neuen Marke betreuen. Zu den finanziellen Bedingungen machte die Bank keine Angaben.

von APA