Niederlande: Zentralbank verdonnert Coinbase zu Geldstrafe

Die niederländische Zentralbank hat der US-Kryptobörse Coinbase eine Strafe von 3,3 Mio. Euro aufgebrummt. Coinbase habe es versäumt, sich in den Niederlanden korrekt registrieren zu lassen bevor das Unternehmen seine Leistungen anbot.

Die Zentralbank teilte am Donnerstag mit, sie habe berücksichtigt, dass die Kryptobörse eines der größten Kryptowährungsunternehmen sei und eine bedeutende Anzahl an Kunden in den Niederlanden habe. Coinbase sei zwischen November 2020 und August 2022 nicht regelkonform gewesen.