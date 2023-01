News Corp überlegt Verkauf von Beteiligung an Move Inc

Der US-Medienkonzern News Corp prüft den Verkauf seiner Beteiligung an dem US-Immobilienunternehmen Move Inc. Das Unternehmen von Rupert Murdoch befinde sich in Gesprächen mit der CoStar Group, berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Diese Gespräche hätten eine Rolle bei der Entscheidung gespielt, die Fusionsgespräche mit Fox zu beenden.

Murdoch hatte laut Fox am Dienstag einen Vorschlag zurückgezogen, den Medienkonzern mit News Corp zusammenzuführen und damit nach fast einem Jahrzehnt sein Medienimperium wieder aufleben zu lassen. CoStar ist ein Anbieter von Informationen und Analysen für die Immobilienbranche, Move Inc ist der Mutterkonzern der Immobilien-Webseite Realtor.com. Weder News Corp noch CoStar reagierten auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme.