Neujahrskonzert aus dem Musikverein begrüßt das Jahr 2025

Zugleich erklingt erstmals in der Geschichte das Werk einer Komponistin beim Neujahrskonzert. Der "Ferdinandus-Walzer" der Strauss'schen Zeitgenossin Constanze Geiger stellt den ersten zarten Schritt in Richtung programmatischer Geschlechterparität dar. Diesen historischen Moment können wie stets nicht nur die Gäste im Musikverein erleben: Zum 67. Mal überträgt der ORF das Konzertereignis: Ab 11.15 Uhr meldet sich Teresa Vogl auf ORF 2, wobei die Übertragung aus Wien in knapp 100 Ländern zu sehen ist. Darüber hinaus sendet Ö1 das Konzert im Radio live.