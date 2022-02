Neues China-Werk sorgt bei AT&S für Umsatzsprung

Ein neues Werk in China und eine gute Nachfrage haben beim Leiterplattenhersteller AT&S nach drei Quartalen für ein kräftiges Umsatz- und Ergebnisplus gesorgt. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen 2021/22 um 30 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro, das operative Ergebnis (EBITDA) legte ebenfalls um 30 Prozent auf 244 Mio. Euro zu. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 68 Prozent auf 62 Mio. Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr hob AT&S nach diesen Zahlen erneut an.

Beim Umsatz geht das Unternehmen nun von einem Wachstum von 28 bis 30 Prozent aus statt bisher 21 bis 23 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge werde weiterhin voraussichtlich zwischen 21 bis 23 Prozent liegen, wobei Anlaufkosten der neuen Werke in Chongqing sowie in Kulim von etwa 25 bis 35 Mio. Euro nicht beinhaltet seien, teilte AT&S am Donnerstag mit. Im Geschäftsjahr 2025/26 will der Leiterplattenhersteller einen Umsatz von rund 3,5 Mrd. Euro erzielen.

Die zusätzlichen Kapazitäten in China im Werk in Chongqing für sogenannte ABF Substrate seien in den ersten drei Quartalen der größte Treiber für das Wachstum gewesen, schreibt die Firma im Quartalsbericht. Darüber hinaus hätten auch das verbreiterte Anwendungsportfolio bei mobilen Endgeräten sowie die Modul Leiterplatten zum Umsatzwachstum beigetragen. Trotz des Engpasses bei Halbleitern sei der Umsatz auch im Bereich Automotive gestiegen, wenn auch nicht mit der Dynamik, die ohne diese Einschränkung möglich wäre, räumte AT&S ein.