Neuer BASF-Chef will Milliarden in Ludwigshafen investieren

© APA/APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Uwe Anspach home Aktuell Nachrichtenfeed

Der neue BASF-Chef Markus Kamieth hat Milliardeninvestitionen in den Erhalt und Ausbau des deutschen Standorts Ludwigshafen zugesichert. "78 Prozent der Anlagen sind zukunftssicher. Ich finde das beeindruckend viel", sagte er in einem Interview mit dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). Der Chemiekonzern, der unter der weltweit schwachen Konjunktur leidet, werde in den nächsten Jahren Milliarden in den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau des Stammwerks investieren.

von APA