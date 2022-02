Nestlé 2021 mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat 2021 Fahrt aufgenommen. Der Umsatz kletterte auf 87,1 Mrd. Franken (83 Mrd. Euro), wie der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern am Donnerstag mitteilte. Damit erreichte der Schweizer Konzern ein um Zukäufe, Verkäufe von Sparten und Währungseinflüsse bereinigtes Plus von 7,5 Prozent und übertraf die Analystenerwartungen. Getrieben vom Verkauf eines Pakets am Kosmetikkonzern L'Oreal kletterte der Gewinn um 38,2 Prozent auf 16,9 Mrd. Franken.

Rund lief es vor allem in den von der Coronakrise begünstigten Geschäften mit Kaffee und Heimtiernahrung sowie Gesundheitsprodukten wie Vitaminen. Im Vorjahr hatte sich das organische Umsatzwachstum noch auf 3,6 Prozent belaufen. Am deutlichsten wuchs der Konzern mit Kaffeeprodukten, auch Preiserhöhungen trugen zum Plus bei. Zudem scheint sich die Neuausrichtung auf die Premiummarken beim Wasser für den Konzern auszuzahlen: Das Wassergeschäft, das in der Vergangenheit eher schwächelte, wuchs um 6,8 Prozent. Nestlé baut sein weltweites Wassergeschäft seit längerem um und konzentriert sich nun vermehrt auf internationale Premiummarken und Mineralwasser.

Im laufenden Jahr rechnet Nestlé mit einer Wachstumsverlangsamung. Der Konzern aus Vevey am Genfersee stellte eine organisches Plus von rund 5 Prozent und eine operative Ergebnismarge zwischen 17,0 und 17,5 (2021: 17,4) Prozent in Aussicht. "Wir haben ein gewisses Element der Vorsicht für unsere Prognose für 2022 in Anbetracht des inflationären Umfelds", sagte Konzernchef Mark Schneider bei einer Telefonkonferenz. Es seien mit Blick auf die Kosteninflation "turbulente Zeiten".