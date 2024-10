Nehammer trifft Van der Bellen und schweigt

© APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag seinen Gesprächsmarathon mit den Vorsitzenden der Parlamentsparteien fortgesetzt. Gast in der Hofburg war am Vormittag ÖVP-Obmann Karl Nehammer. Zu sagen hatte man sich in etwa genauso viel wie am Freitag FPÖ-Chef Herbert Kickl und das Staatsoberhaupt. Beide Unterhaltungen dauerten etwa eineinhalb Stunden. Nächster Gesprächspartner am Nachmittag war SP-Vorsitzender Andreas Babler.

von APA