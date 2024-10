Nehammer stellt bei ÖVP-Vorstand Vertrauensfrage

Weiters wird das Wahlergebnis besprochen und über das weitere Vorgehen beraten. Ob von den Parteien auch schon Verhandlungsteams für Sondierungsgespräche zusammengestellt werden, ist noch offen. Die SPÖ hat ihres bereits am Montag nominiert. Beim Wahlsieger FPÖ tagt der Bundesparteivorstand erst am Mittwoch.

Die ÖVP, die im Koalitionspoker das Heft des Handelns in der Hand hat, hat den Bundesparteivorstand für den Vormittag in der Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse einberufen und wollen danach vom Ergebnis der Abstimmung berichten. Die NEOS besprechen am Vormittag in der "NEOSphäre" das durchaus erfreuliche Ergebnis ihrer Partei. Auch die Grünen haben für Dienstag eine Sitzung angesetzt, um nach der herben Niederlage zu beraten.