Nahost - Netanyahu will Philadelphi-Korridor nicht aufgeben

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu beharrt auf einer Kontrolle des sogenannten Philadelphi-Korridors, eines Landstrichs an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Die Kontrolle des Korridors sei eine strategische und politische Notwendigkeit für Israel, sagte er auf einer Pressekonferenz am Montag. Ein Verbleib des israelischen Militärs in dem Gebiet dürfte ein Abkommen über eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln sehr schwierig machen.

von APA