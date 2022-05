Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland so hoch wie nie

Zu Höhenflug trugen im April das Ende der meisten Coronabeschränkungen sowie die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt bei

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland ungeachtet der konjunkturellen Auswirkungen der Ukraine-Krise so hoch wie nie. Der Stellenindex BA-X der deutschen Bundesagentur für Arbeit lag im April mit 138 Punkten auf einem Allzeithoch, wie die Bundesagentur am Montag mitteilte. Der Indexwert liegt damit im April um zwei Punkte höher als im März und um 33 Punkte über dem Wert des Vergleichsmonates des Vorjahres.

Zu dem Höhenflug hätten im April das Ende der meisten Coronabeschränkungen sowie die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt beigetragen, hieß es bei der BA. Betroffen seien fast alle Branchen, besonders aber das Gastgewerbe. Am Dienstag gibt die Nürnberger Behörde ihre Arbeitsmarktstatistik für den April bekannt.