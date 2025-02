Nach Signa-Debakel: Neuer Julius-Chef verschärft Sparkurs

Im Jahr 2023 hatte die Privatbank noch eine Halbierung des Gewinns gemeldet. Gründe dafür waren hohe Abschreibungen in Höhe von 606 Mio. Franken auf Darlehen an die insolvente Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft in Wien befindet.

Bollinger drückt dem krisengeplagten Vermögensverwalter schon weniger als einen Monat nach Amtsantritt seinen Stempel auf. Er will brutto weitere 110 Mio. Franken einsparen, teilte das Institut am Montag mit.

Zudem soll die Geschäftsleitung auf fünf von 15 Personen eingedampft werden. Neben Bollinger gehören dazu Chief Operating Officer Nic Dreckmann, Risikochef Oliver Bartholet, Finanzchefin Evie Kostakis und Chefjurist Christoph Hiestand.