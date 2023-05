Musk kündigt auf China-Reise Ausweitung der Geschäfte an

Der US-Multimilliardär Elon Musk hat bei einer China-Reise zahlreiche hohe Staatsvertreter getroffen und bei der Gelegenheit eine Ausweitung seiner Geschäfte in dem Land angekündigt. Musk habe "sein volles Vertrauen in den chinesischen Markt zum Ausdruck gebracht und ist bereit, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit weiter zu vertiefen", erklärte das chinesische Handelsministerium am Mittwoch nach einem Treffen Musks mit Handelsminister Wang Wentao.

Der Chef des Elektroautobauers Tesla und des Online-Netzwerks Twitter habe außerdem "die Vitalität und das Potenzial von Chinas Entwicklung" gelobt, erklärte das Ministerium weiter. Auch habe Musk sich für "die Unterstützung und die Garantien" bedankt, welche die Führung in Peking der Tesla-Fabrik in Shanghai während der Corona-Pandemie gewährt habe.

Musk hat beträchtliche Geschäftsinteressen in China. Bei einem Treffen mit Außenminister Qin Gang am Dienstag hatte er nach Angaben von dessen Ministerium bereits in Aussicht gestellt, die Aktivitäten von Tesla in der Volksrepublik auszuweiten. Twitter hingegen ist in China nicht verfügbar.

Es war der erste Besuch des Multimilliardärs in China seit drei Jahren. Empfangen wurde er fast wie ein ausländischer Staatschef. Er traf auch Industrieminister Jin Zhuanglong und somit ein weiteres Regierungsmitglied. Die beiden "tauschten ihre Ansichten über die Entwicklung neuer Antriebe und intelligenter vernetzter Fahrzeuge aus", erklärte dessen Ministerium anschließend.