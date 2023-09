MTU erwartet Milliarden-Belastung wegen Triebwerk-Problemen

Der Münchner Triebwerksbauer MTU erwartet einmalig kräftige Einbußen wegen der Probleme bei den Getriebefan-Triebwerken. "Wir müssen für 2023 mit erheblichen Belastungen für unsere berichteten Umsatz- und Ergebniszahlen rechnen", sagte MTU-Chef Lars Wagner. Es dürfte sich um Einmaleffekte handeln, welche Umsatz und berichteten Betriebsgewinn um jeweils eine Milliarde Euro reduzierten.

Wagner betonte, es handle sich um ein Produktionsproblem, kein fundamentales Problem bei dem Triebwerk. "Wir sind zuversichtlich, dass das Triebwerk und die Vorteile, die es bietet, die Kunden von seinem Wert überzeugt."

Allerdings müssen zunächst fast alle bisher ausgelieferten Triebwerke in die Werkstätten, weil in ihnen eine möglicherweise defekte Turbinenscheibe verbaut ist. MTU arbeitet bei dem Antrieb mit der RTX-Tochter Pratt & Whitney zusammen. RTX hatte am Montag erklärt, die Produktionsprobleme bei einem bestimmten Pulvermetall beträfen mehr Triebwerke als zunächst angenommen.

MTU dürfte die zusätzlichen Kosten insbesondere in den Jahren 2024 und 2025 zu spüren bekommen, mit einigen Auswirkungen in das Jahr 2026 hinein, sagte Finanzvorstand Peter Kameritsch. Er bezifferte die Auswirkungen auf den Barmittelzufluss auf 700 Millionen Euro. Das Unternehmen habe ein Sparprogramm aufgelegt und priorisiere nun bei seinen Ausgaben, um die Auswirkungen gering zu halten. An seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr - bereinigt um die Einmaleffekte - hält das Unternehmen jedoch fest.