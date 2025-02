MTU Aero 2024 operativ mit Milliardengewinn

Auch unter dem Strich stand mit 764 (Vorjahr: 594) Mio. Euro ein Rekordgewinn. "Diese Rekorde haben wir trotz der Herausforderungen durch den Getriebefan-Flottenmanagement-Plan und trotz der anhaltenden volatilen Lieferketten aufgestellt", erklärte der scheidende Vorstandschef Lars Wagner. Wie im November angekündigt, will MTU eine Dividende von 2,20 (2,00) Euro ausschütten.

Im laufenden Jahr bekommt MTU Rückenwind durch den starken Dollar, weil in der Luftfahrt die meisten Verträge in Dollar abgerechnet werden. Der Konzern hat sich nun - bei einem Kurs von 1,05 Dollar zum Euro - einen Umsatz von 8,7 bis 8,9 Mrd. Euro vorgenommen, das sind 400 Mio. Euro mehr als bisher. Das bereinigte EBIT werde 2025 um etwa 15 Prozent zulegen; bisher hatte MTU 10 bis 15 Prozent in Aussicht gestellt.