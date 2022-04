Moody's senkte Rating-Ausblick für Republik Moldau

Geopolitische Risiken durch Russlands Einmarsch in der Ukraine als Begründung

Die US-Ratingagentur Moody's hat den Bonitäts-Ausblick für die Republik Moldau auf "negativ" von zuvor "stabil" gesenkt. Damit drohen dem Land eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge auch teurere Kredite. Die Einstufung der Kreditwürdigkeit bleibe zunächst bei "B3" und damit im spekulativen Bereich, teilten die Bonitätswächter am Freitag mit.

Moody's begründete den Schritt mit den geopolitischen Risiken durch Russlands Einmarsch in der Ukraine sowie der massiven Energieabhängigkeit Moldaus von Russland. Hunderttausende Ukrainer sind bereits nach Moldau geflohen, die Mehrzahl ist aber in andere Länder weitergereist. Das Land mit seinen rund 2,6 Millionen Einwohnern ist dennoch stark belastet.