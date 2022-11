Monte dei Paschi schreibt rote Zahlen

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) hat die ersten drei Quartale 2022 mit einem Verlust von 360 Millionen Euro abgeschlossen. Im Vergleichszeitraum 2021 hatte die toskanische Bank noch einen Gewinn von 388 Mio. Euro gemeldet. Wie es in einer Mitteilung am Freitag heißt, wurde das Ergebnis durch Umstrukturierungskosten in Höhe von 925 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Abbau von mehr als 4.000 Stellen beeinträchtigt.

In den ersten neun Monaten des Jahres blieben die Erträge von MPS mit 2,28 Mrd. Euro weitgehend stabil (-0,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021). Das Nettobetriebsergebnis sank um 47,9 Prozent auf 337,5 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag der faulen Kredite blieb mit 4,1 Mrd. Euro stabil, teilte die Bank mit. Die operativen Kosten stiegen um 0,3 Prozent auf 1,59 Mrd. Euro.

Im Rahmen des neuen Geschäftsplans will MPS den Kostenanteil der Einnahmen von 71 Prozent im vergangenen Jahr auf 60 Prozent im Jahr 2024 senken. Geplant sind die Schließung von elf Prozent der Filialen und der einvernehmliche Abgang von rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Monte dei Paschi hatte am 3. November Kapitalerhöhung im Wert von 400 Mio. Euro abgeschlossen, mit der die Sanierung bezahlt werden soll. Eine Hoffnung ruht auf einem finanzkräftigen Käufer, nach dem die italienische Regierung bereits seit Jahren sucht.