Montana Aerospace kündigt starkes Umsatzwachstum an

Die an der Schweizer Börse SIX notierte Montana Aerospace des heimischen Investors Michael Tojner hat seinen Nettoumsatz laut vorläufigen Zahlen 2021 um 25 Prozent auf 7.675 Mio. Euro gesteigert, so der Flugzeugzulieferer Dienstagfrüh. Man sieht trotz steigender Preise "robuste Anzeichen für eine Erholung von der Covid-19-Krise auch im Luftfahrtbereich". Für heuer wird ein Umsatz von 1,1 Mrd. Euro grob geschätzt. Offizielle Zahlen sind für 4. April angekündigt.