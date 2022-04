Montana Aerospace hat Übernahme von Asco abgeschlossen

Der an der Schweizer Börse SIX notierte Flugzeugzulieferer Montana Aerospace des österreichischen Mehrheitseigentümers Michael Tojner hat die vor einem halben Jahr bekannt gegebene Übernahme der belgischen Asco-Gruppe abgeschlossen. Das teilte Montana am Freitag mit. Asco ist ebenfalls ein Luftfahrt-Zulieferer und beschäftigt rund 1.100 Leute an vier Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada.

In den Jahren vor der Pandemie erwirtschaftete Asco einen Jahresumsatz von bis zu 260 Mio. Euro. Die Produktpalette von Asco umfasst vorwiegend Großkomponenten und komplexe Baugruppen für Rumpf-, Tragflächen- und Fahrwerkbestandteile. Der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht, er wurde in bar sowie durch eine Zuteilung von 4.431.600 Stammaktien der Montana Aerospace bezahlt.