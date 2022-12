Montana Aerospace verkauft Maschinenbau-Sparte

Die an der Schweizer Börse SIX notierte Montana Aerospace des österreichischen Investors Michael Tojner verkauft eine Mehrheitsbeteiligung von 53 Prozent an der Maschinenbausparte Alpine Metal Tech GmbH und ihrer Tochtergesellschaften mit Sitz in Regau in Oberösterreich. Man wolle sich stärker auf Komponenten für kommerzielle Flugzeuge fokussieren und sich von der nicht zum Kerngeschäfte gehörenden Maschinenbausparte trennen, teilte Montana Aerospace mit.

Der Käufer ist ein Unternehmen, das sich direkt im Besitz von Michael Tojner befindet. Möglicherweise werde es auch ein gemeinsames Käufer-Konsortium mit Mitgliedern des Managements der Alpine Metal Tech (AMT) geben. Der Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben. In einem ersten Schritt wird die Montana Aerospace AG Minderheitsaktionärin von AMT (47 Prozent) bleiben. In einem zweiten Schritt werde man den Verkauf der restlichen Anteile der AMT in Erwägung ziehen, heißt es in der Mitteilung.

AMT und seine 9 Tochtergesellschaften erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 100 Mio. Euro und beschäftigen mehr als 500 Mitarbeiter.