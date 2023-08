Moderna erhöht Umsatzprognose für Covid-Impfstoffe

Der US-Pharmakonzern Moderna setzt auf die Nachfrage nach seinem aktualisierten Corona-Impfstoff in den USA und hat seine Umsatzprognose erhöht. Der Hersteller peilt nun heuer Einnahmen mit dem Covid-Vakzin von 6 bis 8 Milliarden Dollar (5,5 bis 7,3 Mrd. Euro) an, statt der zuvor erwarteten 5 Mrd. Dollar.

"In diesem ersten Übergangsjahr zu einem kommerziellen endemischen Markt ist es schwierig vorherzusagen, wie viele Amerikaner sich in diesem Herbst impfen lassen werden", sagte Vertriebschef Arpa Garay in einer Telefonkonferenz mit Investoren. Die Nachfrage verlagert sich aber von Verträgen mit Regierungen zum Kauf durch Privatpersonen.

Im zweiten Quartal brach der Umsatz mit Covid-Impfstoffen nach dem Ende der Pandemie um 94 Prozent auf 293 Mio. Dollar ein. Das lag aber über den Erwartungen der Analysten. Moderna-Aktien legten um zwei Prozent zu.