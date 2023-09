Modehändler Inditex mit Gewinnsprung - Sommermode kommt an

Die Zara-Mutter Inditex konnte im ersten Halbjahr mit ihren Sommerkollektionen bei den Kunden punkten und ihren Gewinn ausbauen. Der Nettogewinn schnellte um 40 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, wie der spanische Moderiese mitteilte. Dabei habe das Unternehmen die Preise nur moderat erhöht. Der Umsatz legte dank anhaltend guter Sommerverkäufe um 13,5 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro zu.

Damit baut der Konzern seinen Vorsprung zum schwedischen Konkurrenten H&M aus, weil er Modetrends schneller von nahe gelegenen Lieferanten an die Kunden bringt und mit seinen Preisen dem Inflationsdruck entgegentritt. Inditex habe die Preise über den Sommer relativ stabil gehalten, sagte RBC-Analyst Richard Chamberlain.

Der Branchenprimus mit seinen Marken Zara, Massimo Dutti, Bershka und Pull & Bear hält an seinem Ausblick fest und sieht weiter starke Wachstumschancen. In den 213 Ländern, in denen er präsent ist, habe der Konzern derzeit nur einen geringen Marktanteil. Inditex plane weitere Eröffnungen in den USA - dem zweitgrößten Markt des Moderiesen nach Spanien. Allerdings werde sich der Währungseffekt in diesem Jahr mit minus 3,5 Prozent stärker auf den Umsatz auswirken als bisher erwartet, weil ein großer Teil der Kosten in Euro anfällt. Zuvor hatte das Unternehmen einen Währungseffekt von minus 2,5 Prozent prognostiziert.