Mitarbeiter von Apple kündigen Streik in Frankreich an

Vor der Markteinführung des neuen iPhone 15 gehen die französischen Mitarbeiter des US-Techkonzerns Apple in Streik. "Die vier Gewerkschaften von Apple Retail France rufen zu einem Streik am 22. und 23. September auf", teilte die CGT Apple Retail mit. Die Geschäftsführung ignoriere die legitimen Forderungen und Anliegen ihrer Mitarbeiter, hieß es darin zur Begründung.

Die Gewerkschaften riefen auch zu einer Demonstration am Freitagmorgen vor der Pariser Oper Garnier auf, die sich neben einem der Vorzeigefilialen von Apple befindet. Beschäftigte in rund drei Viertel der Apple-Läden in Frankreich könnten mobilisiert werden, sagte CGT-Gewerkschaftsmitglied Karine Chouchane der französischen Tageszeitung "Liberation". Das US-Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.