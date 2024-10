Mischkonzern 3M erhöht erneut Gewinnprognose

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STEVE DYKES home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Mischkonzern 3M hebt für heuer erneut die Prognose an. So soll das bereinigte Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft 7,20 bis 7,30 Dollar (bis 6,73 Euro) je Aktie betragen, teilte 3M am Dienstag in St. Paul mit. Damit hob 3M ein zweites Mal das untere Ende der Spanne um 20 Cent an, seitdem William Brown als CEO den Konzern leitet. Der bereinigte Jahresumsatz soll um 1 Prozent zulegen. Zuvor rechnete 3M mit einer Bandbreite von minus 0,25 Prozent und plus 1,75 Prozent.

von APA