Mindestens 62 Tote bei Flugzeugcrash in Südkorea

In Südkorea ist ein Passagierflugzeug mit 181 Menschen an Bord abgestürzt. Wie die Nationale Feuerwehrbehörde am Sonntag mitteilte, kamen mindestens 62 Menschen bei dem Unglück ums Leben, das sich auf dem Flughafen Muan im Südwesten des Landes ereignete. Demnach konnten bisher zwei Menschen gerettet werden. Den Absturz der Maschine der Fluggesellschaft Jeju Air verursachte laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap "Kontakt mit einem Vogelschwarm".

von APA