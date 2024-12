Mindestens 120 Tote bei Flugzeugunglück in Südkorea

In Südkorea sind bei einem Flugzeugabsturz mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen. Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan sei die aus Thailand kommende Maschine über die Landebahn hinausgeschossen und an einer Mauer zerschellt, teilte die Nationale Feuerwehrbehörde am Sonntag mit. An Bord seien 181 Menschen gewesen. Zwei Crewmitglieder hätten gerettet werden können. Sie werden laut den Behörden mit mittleren bis schweren Verletzungen im Spital behandelt.

von APA