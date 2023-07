Milliardenauftrag für Siemens: Die Zugsparte des deutschen Technologiekonzerns baut für die S-Bahn der bayerischen Landeshauptstadt München 90 neue Züge, die vom Ende dieses Jahrzehnts an in Betrieb gehen sollen. Das bestätigten Sprecher von Siemens und der Deutschen Bahn, dem Betreiber der Regionalzüge, am Dienstag. Der EU-weite Ausschreibungs- und Vergabeprozess sei nun abgeschlossen.

Im Zuge dessen hatte der französische Rivale Alstom - vergeblich - Einspruch gegen den Zuschlag für Siemens Mobility eingelegt, wie ein Sprecher bestätigte: "Wir sind nach wie vor der Meinung, ein sehr gutes Angebot vorgelegt zu haben. Wir nehmen die Entscheidung zur Kenntnis." Der "Münchner Merkur" berichtete, die Vergabekammer Südbayern habe den Einspruch von Alstom zurückgewiesen, weil die Alstom-Züge zwar billiger seien, in der Instandhaltung, bei Reinigung und Energieverbrauch aber teurer als die Sonderanfertigungen von Siemens.

Siemens-Mobility-Chef Michael Peter will die neuen, 200 Meter langen Züge am 2. August zusammen mit dem bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter und Bahn-Regionalvorständin Evelyn Palla vorstellen. Die neue Flotte, die die seit den 1990er-Jahren verwendete Baureihe 423 ersetzt, wird von Bayern finanziert.