Milliarden-Deal: Verizon will Frontier schlucken

Der US-Telekomkonzern Verizon will den Konkurrenten Frontier Communications in einem milliardenschweren Vorhaben übernehmen. Der Unternehmenswert für den Kauf des Glasfaseranbieters betrage rund 20 Mrd. US-Dollar (18 Mrd. Euro), wie der Wettbewerber der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US mitteilte. 38,50 US-Dollar je Aktie - in Summe rund 9,6 Mrd. Dollar - bietet Verizon-Chef Hans Vestberg in bar. Hinzu kommen rund 11 Mrd. Dollar Schulden.

von APA