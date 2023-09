Der Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seinen Anteil am Chemikalienhändler Brenntag aufgestockt. Über die Kühne Holding halte er nun 10 Prozent nach vorher 5,18 Prozent, hieß es am Freitag in einer Pflichtmitteilung. Kühne, dessen Geld vor allem in dem Logistik-Konzern Kühne+Nagel aus dem schweizerischen Schindellegi und in der Reederei Hapag-Lloyd steckt, hält auch Anteile an der Lufthansa.