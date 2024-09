Microsoft kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an

© APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Technologieriese Microsoft kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar an. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Bereits im Juli hatte der Konzern angekündigt, im laufenden Geschäftsjahr verstärkt in Künstliche Intelligenz (KI) zu investieren. Im Quartal bis Ende Juni stiegen die Investitionen um 77,6 Prozent, vor allem wegen der Ausgaben für KI. Microsoft kündigte seine Jahreshauptversammlung für den 10. Dezember an.

von APA