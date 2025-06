Microsoft eröffnet im August Cloud-Rechenzentren in NÖ

Laut Microsoft soll es die neue Infrastruktur mit drei Verfügbarkeitszonen rund um Wien Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung ermöglichen, Daten lokal zu speichern und moderne Cloud- sowie KI-Dienste unter Einhaltung europäischer Datenschutzstandards zu nutzen. Sie soll eine "zentrale Plattform für die digitale Souveränität des Landes" darstellen.

Wie genau die Cloud-Infrastruktur des US-amerikanischen IT-Giganten zur digitalen Souveränität Österreichs beitragen soll, wurde bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Microsoft-Österreich-Geschäftsführer Hermann Erlach und Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nicht im Detail beantwortet. Auch nicht, wie verhindert werden soll, dass US-Geheimdienste wie schon in der Vergangenheit europäische Unternehmen und öffentliche Stellen ausspionieren.

Pröll betonte vor allem die wirtschaftliche Bedeutung für den Standort Österreich. "Es ist ein unglaublicher Boost für die Digitalisierung und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Österreich." Allerdings sei Europas Abhängigkeit von den USA im IT- und im Sicherheitsbereich noch wesentlich größer als es die Energieabhängigkeit von Russland gewesen sei, räumte Pröll ein. Um dieses Thema werde es unter anderem auch bei seinen bevorstehenden Gesprächen mit SAP in Deutschland gehen, sagte Pröll. "Aber wir werden nie digital autark sein, das schließe ich aus."

Den wirtschaftlichen Nutzen dieser "fantastischen Kooperation" bezifferte Christian Helmenstein, Chef des Economica Instituts: "In Sachen Arbeitsproduktivität stellen wir fest, dass wir durch KI ein Potenzial von 2,24 Milliarden zusätzlichen Arbeitsstunden lukrieren könnten. Das entspricht 30 Prozent unseres gesamten Arbeitsvolumens in Österreich." Das lasse sich zwar nicht eins zu eins in zusätzliches Wirtschaftswachstum übersetzen, weil man ja auch mehr Energie und Kapital einsetzen müsste. "Deswegen werden aus 30 Prozent arbeitsvermehrendem technischem Fortschritt am Ende nicht 30 Prozent Wirtschaftswachstum, aber 18 Prozent ist natürlich ebenfalls eine fantastische Zahl."