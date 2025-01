Microsoft: 80 Milliarden Dollar für KI-Rechenzentren

© APA/APA (GETTY IMAGES)/MICHAEL M. SANTIAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Microsoft will allein im laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden Dollar (77,5 Mrd. Euro) in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken. Mehr als die Hälfte werde in den USA investiert, betonte der Software-Riese in einem Blogeintrag. Das aktuelle Geschäftsjahr von Microsoft läuft noch bis Ende Juni.

von APA