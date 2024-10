Metro steigert Umsatz - Zuwächse in Osteuropa

© APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Großhandelskonzern Metro mit Sitz in Düsseldorf hat auch dank einer Steigerung im vierten Quartal seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 in die Höhe schrauben können. Beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) landete der Konzern aber wohl am unteren Ende des Prognosekorridors. Beim Ergebnis je Aktie werden rote Zahlen erwartet.

von APA