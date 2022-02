Metro will sich von letztem Anteil an China-Geschäft trennen

Konzern in Gesprächen mit Wumei-Gruppe in China

Der deutsche Großhändler Metro will sich vom verbliebenen Anteil an seinem China-Geschäft verabschieden. "Wir befinden uns mit der Wumei-Gruppe in Gesprächen darüber, unsere Beteiligung zu reduzieren oder zu veräußern", sagte Metro-Finanzchef Christian Baier bei der Hauptversammlung am Freitag.

Metro hatte 2020 den Verkauf eines Mehrheitsanteils am China-Geschäft an die Wumei-Gruppe für 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen, ein Anteil von 20 Prozent verblieb aber bei den Düsseldorfern. Metro habe eine Put-Option für den Anteil ausgeübt, sagte Baier weiter. Die Zusammenarbeit mit Wumei solle aber fortgesetzt und ausgebaut werden.