Freitagmittag treffen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Metalltechnischen Industrie zur dritten KV-Verhandlungsrunde, wobei es in den zwei Runden vorher noch keinerlei Annäherung gab. Deutlich harmonischer lief es am Mittwoch bei den Brauern, die sich nach zwei Treffen auf eine Lohnerhöhung von 8,1 Prozent plus einer Einmalzahlung von 36 Euro monatlich geeinigt haben - bei einer Jahresinflation von 9,2 Prozent.