In Erwartung anziehender Werbeeinnahmen hat Meta einen optimistischen Ausblick geliefert. Für das laufende Quartal stellte die Facebook-Mutter am Mittwoch Erlöse von 45 bis 48 Milliarden Dollar in Aussicht. Am Markt war im Schnitt eine Prognose von gut 46 Milliarden Dollar erwartet worden. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel zeitweise um rund ein Prozent nach.